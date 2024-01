Danuta Holecka nową gwiazdą TV Republika. Serwery nie wytrzymały natłoku widzów

TVP pod rządami nowej władzy zmienia swoje oblicze. Oznacza to m.in. przejście znanych prezenterów do Telewizji Republika, która wyrosła na ostatni telewizyjny bastion przeciwników Donalda Tuska. To właśnie tam zadomowiła się Danuta Holecka, która szybko podniosła oglądalność dotychczas niszowej stacji.