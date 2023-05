Danuta Błażejczyk mówi o chorobie nowotworowej. "Jestem pod stałą opieką lekarzy"

- Jestem bardzo podekscytowana, że będę w Opolu z okazji 60-lecia festiwalu, a poza tym, że żyję. Żyć to jest wielki przywilej, przywilejem jest również to, że można się zestarzeć, bo nie wszystkim jest to dane. Ja natomiast celebruję każdy dzień i każdą chwilę. Cieszę się tym, co mam, tym, że śpiewam, że koncertuję i tworzę nowe piosenki i jestem szczęśliwym człowiekiem - powiedziała Danuta Błażejczyk w rozmowie z "Super Expressem".