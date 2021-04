Daniel Olbrychski nie zagra w serialu "Jack Rayan"? Żona aktora nie potwierdza, ani nie zaprzecza

Pod koniec lutego Krystyna Demska-Olbrychska, żona i menadżerka aktora zarazem, relacjonowała na Facebooku pobyt męża w Budapeszcie. To tam nagrywano zdjęcia do sensacyjnego serialu "Jack Rayan" produkcji Amazon Prime, w którego obsadzie znalazł się 76-letni aktor. Olbrychski miał zagrać w 6 z 8 odcinków serialu opartego na powieści Toma Clancy'ego. Jak to zwykle w przypadku międzynarodowych produkcji bywa, polski aktor miał zagrać Rosjanina, a sceny z jego udziałem miały być nakręcone w języku rosyjskim. Demska-Olbrychska podkreślała, jak zadowolony z udziału w produkcji jest mąż. Olbrychski cenił sobie bliskość Budapesztu od Warszawy, ale przede wszystkim wyczekiwaną od dawna propozycję współpracy, która uzupełni nadszarpnięty covidowym lockdownem budżet.