Daniel Olbrychski: Na moich dawnych rosyjskich przyjaciół patrzę dziś z uczuciem potępienia

- Nie namawiałbym do palenia książek klasyków, bojkotowania twórczości wielkich bardów – odparł aktor. - Ale nie powinno się dziś organizować wymiany kulturalnej z Rosją. Nie wyciągałbym do rosyjskich artystów ręki z zaproszeniem, nie namawiałbym ich do dyskusji. Niech społeczeństwo rosyjskie mocno odczuje osamotnienie i odrzucenie przez cały świat.