Daniel z "Kanapowców" wziął ślub. Przeszedł ogromną metamorfozę

Daniel zdobył popularność, biorąc udział w programie TTV "Kanapowcy". Pod czujnym okiem trenera poddał się restrykcyjnej diecie i wyczerpującym treningom, wszystko po to, aby zawalczyć o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Niestety, z powodu operacji, którą musiał przejść z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, zmuszony był do rezygnacji z programu.

Z kolei miesiąc temu ulubieniec widzów TTV trafił do szpitala. "To okropne i nie do uwierzenia" - napisał w oświadczeniu Daniel. Wielu fanów bardzo zaniepokoiła się o jego zdrowie. Na szczęście uczestnik programu "Kanapowców" ma również powody do radości.