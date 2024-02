Daniel Dobosz wyznał, że jest gejem. Wcześniej był zaręczony z kobietą

- "Uzbroiłem się", dosyć szybko wyrzuciłem z siebie to, co było mało męskie. Jak się dwa-trzy razy dostało w łeb, to się już wiedziało, żeby nie zakładać nogi na nogę albo nie płakać z byle powodu. [...] Swoją gejowską tożsamość zakopałem głęboko i na długie lata. Nawet gdy ktoś mi coś sugerował, twardo stałem na stanowisku, że jestem hetero i "fuck of"! - wspominał w rozmowie z "Repliką".