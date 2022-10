Dancewicz miała zrobić apostazję. Dziś mówi, co ją powstrzymało i zabiera głos ws. Podsiadły

"Wypisując się z Kościoła, wypisuje się również z sakramentów. Jak tego chce, to droga wolna", "Chłop nie jest świadomy tego, co robi i jakie to będzie miało skutki w przyszłości", "Ten, kto odchodzi z KK z powodu człowieka, nie był tam z powodu Boga. Żal mi takich osób", "Szczerze współczuję. Jak ktoś twierdzi, że Kościół to tylko Rydzyk i pedofile, to tak naprawdę nigdy w nim nie był. Wiara jest łaską i nie jest dla Gumisiów", "Niech się potem nie zdziwi, jak się płyty i bilety przestają sprzedawać!" czy "A niech spada … jego wybór. Burkę tez może nałożyć!" - piszą internauci.