"Dance Dance Dance" Uczestnikom puszczają nerwy. Zobaczcie wideo

Złość, przekleństwa, chwile zwątpienia - przygotowania do trzeciego odcinka przerosły uczestników tanecznego show. Zobaczcie zakulisowe wideo.

Wielogodzinne, codzienne treningi, nauka skomplikowanych choreografii i tylko pięć dni na zapamiętanie układów - "Dance Dance Dance" jest niezwykle wymagającym programem, w którym uczestnicy muszą podporządkować wszystko pod przygotowania do występów na scenie. Praca pod taką presją zaczyna mocno doskwierać niektórym uczestnikom show, co już teraz możecie zobaczyć w poniższym wideo.

- Jestem zestresowany, czuję się dziwnie ze sobą. Nie zatańczę tego układu. Nie ma takiej szansy... - wyznał podczas treningów zestresowany Mateusz Janusz z Fit Lovers, który w sobotnim odcinku zatańczy m.in. do utworu "They Don’t Care About Us" z repertuaru Michaela Jacksona.