"Dance Dance Dance": Uczestnik wdał się w dyskusję z jury. Zobacz wideo!

W najbliższą sobotę wyemitowana zostanie część, w której uczestnicy w duetach zatańczą do największych światowych przebojów. Na scenie zaprezentują się cztery pary, które wciąż walczą o miejsce w wielkim finale - aktorzy Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, bracia akrobaci Rafał i Krzysztof Jonkisz, duet Fit Lovers - Mateusz Janusz i Pamela Stefanowicz oraz aktorzy Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański. To właśnie za sprawą ostatniego duetu w najbliższym odcinku zrobi się naprawdę gorąco.

Jak dostajemy informację od was, że mamy się bardziej bawić to następny kawałek jednak wymaga tajemniczości. Potem mamy tajemniczy to słyszymy "za mało się bawiliście”. I to się nam nie zgrywa czasami - skomentował wypowiedzi jury Przemysław Cypryański.

- Oczekujemy od was byście byli trochę dzicy. Raz tajemniczy raz bardziej szaleni - próbowała wyjaśnić Ida Nowakowska.

- Podzielimy się - jeden będzie szalony drugi tajemniczy - kontynuował Cypryański, co ewidentnie nie spodobało się Idzie Nowakowskiej.

- Przemek to taki fafarafa. Ty dobrze wiesz o co chodzi... - skwitowała jurorka.