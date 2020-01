"Dance, dance, dance": Tomasz Kammel ma poprowadzić drugą edycję programu

Plotki o odejściu Tomasz Kammela z TVP okazały się mocno przesadzone. Nie dość, że prezenter nigdzie się nie wybiera, to prawdopodobnie poprowadzi kolejną edycję tanecznego show.

Choć w tym roku Tomasz Kammel nie poprowadził "Sylwestra z Dwójką", co dało podstawy do spekulacji o kolejnym odejściu gwiazdy z TVP, to najnowsze doniesienia temu przeczą. Jak podało źródło dwutygodnika "Viva", Tomasz Kammel ma znów wystąpić w znanej roli - prowadzącego "Dance, dance, dance".