"Dance, dance, dance": Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora odpadli z tanecznego show TVP2

Za nami kolejne eliminacje w drugiej edycji "Dance Dance Dance”. Najmniejszą liczbę punktów za występ w duecie oraz solówkę zgromadzili prowadzący poranny program "Pytanie na śniadanie”.

Super było usłyszeć od was te wszystkie uwagi. One są bardzo motywujące, bo nie chodzi tutaj wyłącznie o taniec. Dodaliście nam tyle wiary w siebie. Bardzo dobre było też to, jak nas zrugaliście czasami. To jest potrzebne, żeby człowiek się otrząsnął i szedł dalej. Spinamy pośladki i nie zatrzymujemy się - podziękował Aleksander Sikora.

Dziękujemy jury za wszystkie słodkie, ale też i gorzkie słowa, bo one nas wiele nauczyły. Nie tylko w tym programie. Zostaną też w życiu. Wydaje się, że to jest zabawa, ale każde wasze słowo do nas trafia. Dziękujemy wam za to bardzo - dodała Małgorzata Tomaszewska.