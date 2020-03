"Dance Dance Dance". Kasia Stankiewicz o programie: "Taka produkcja to stres"

Kasia Stankiewicz jest jedną z uczestniczek 2. sezonu programu TVP "Dance Dance Dance". W jednej z ostatnich rozmów przyznała, że decyzja o udziale była spontaniczna. Padło też pytanie o treningi do tanecznego show.

Kasia Stankiewicz bierze udział w programie TVP "Dance Dance Dance" razem ze swoją siostrą Anną. W wywiadzie dla party.pl przyznała, że decyzja o udziale w tanecznym show została podjęta spontanicznie i nie ma co jej żałować. - Ja myślę, że ta spontaniczna decyzja, że będziemy razem w tym programie jest najfajniejszym, co się mogło wydarzyć. My się bardzo dobrze i naturalnie czujemy w naszym środowisku - powiedziała wokalistka.