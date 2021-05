"Dance Dance Dance": fani niezadowoleni ocenami jurorów

Na instagramowym profilu programu padło pytanie: "Co najbardziej zapadło wam w pamięć?". Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać: "To ocenianie jest żałosne", "Niesprawiedliwe oceny dla Roksany", "Dlaczego Ola zawsze ma takie kobiece solówki? Zawsze dają jej to, w czym się sprawdza najlepiej. Przydałaby się jakaś zmiana od czasu do czasu. To 3 solówka kipiąca kobiecością" - pisali niezadowoleni fani programu.