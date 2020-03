"Dance Dance Dance": Anna Mucha chwali uczestnika: Jesteś wymarzonym bohaterem telewizji

- Egoistycznie bardzo się cieszę, że wyszedłeś na scenę jeszcze raz i mogłam ciebie oglądać. Wiem, że byłeś troszeczkę przymknięty w sobie, bo miałeś traumę. Ale cieszę się, że zobaczyłam to w całości. Krzysiu, wydarzyło się to najgorsze, czego się pewnie bałeś. No i popatrz - żyjesz, wyszedłeś na scenę, zatańczyłeś, zawalczyłeś. Dokładnie zrobiłeś to, co powinieneś zrobić. Powiem ci, co jest w tym wszystkim najlepsze - to była super solówka - oceniła Ida Nowakowska przyznając Krzyśkowi aż 8,5 punktu.

- Bardzo ci dziękuję, że wróciłeś na scenę, bo bardzo by cię nam brakowało - powiedział tuż po występie 19-latka Robert Kupisz.