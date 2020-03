"Dance, dance, dance". Anna Karczmarczyk zdobyła się na wyznanie

Anna Karczmarczyk w "Dance, dance, dance" udowadnia, że jest piękną i pewną siebie kobietą. Tymczasem aktorka wyznała, że niektórzy wytykają jej... nadmierne kilogramy!

- Zobaczyłam nieco eteryczną, ale niezwykle kobiecą, piękną, delikatną Marilyn Monroe. Szalenie podoba mi się to, że nie masz kompleksów i sięgasz po swoje - oceniła Anna Mucha po solowym występie Anny Karczmarczyk do przeboju Christiny Aguilery "Ain’t No Other Man".