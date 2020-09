Damięcki o wiadomościach z groźbami. "Czuję się niepewnie"

O tym, jak radzą sobie z agresywnymi reakcjami internautów, opowiedzieli w ostatnim wywiadzie dla "Newsweeka". W rozmowie Mateusz Damięcki przyznał, że udziela się, ponieważ ma takie samo prawo do wyrażania opinii, jak każda inna osoba w Polsce. Aktor odniósł się też do głośnej sprawy z Jarosławem Kaczyńskim, od którego domagał się przeprosin. Reakcja internautów bardzo go zaskoczyła.