Dalej prowadziła program na żywo, mimo trzęsienia ziemi. Jest nagranie

- Trzęsienia ziemi są częstym zjawiskiem, wychowałem się i przyzwyczaiłem do nich. Ale dzisiaj po raz pierwszy byłem przerażony. To trzęsienie mnie obudziło. Nigdy nie doświadczyłem tak mocnych wstrząsów - przekazał agencji Associated Press mieszkaniec stolicy Tajwanu Tajpej, Hsien-hsuen Keng.