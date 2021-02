"Daj się odmienić". To będzie nowy hit Telewizji WP

Zobacz zwiastun program "Daj się odmienić":

W programie znajdziemy najlepsze rozwiązania dla każdego, bo wszyscy zasługujemy na to, aby dobrze się czuć we własnej skórze. Zaproszeni do "Daj się odmienić" specjaliści od wizerunku zabiorą uczestników programu nie tylko do kolorowego świata kosmetyków i stylizacji, ale także zainspirują ich do tego, aby nie bali się eksperymentować, próbować nowych rzeczy i czasem zaszaleć.