Dagmara Kaźmierska przed laty zagrała w "Pamiętnikach z wakacji". Poznajecie?

Dagmara Kaźmierska ma za sobą życiowe dramaty i problemy z prawem, ale ostatnie lata to dla niej pasmo sukcesów. Bohaterka "Królowych życia" korzysta z szansy, jaką dał jej udział w reality show. Nie dość, że napisała autobiografię, gdzie jednak nie zdradziła wszystkich swoich sekretów (być może zrobi to w kolejnych książkach?), to jeszcze jest gwiazdą sieci. Na Instagramie śledzi ją ponad milion obserwujących.