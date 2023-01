Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z młodości. Fani obsypują komplementami gwiazdę TTV

Kaźmierska opublikowała zdjęcie, na którym widzimy ją w wieku 18 lat. "A któż to taki piękny i młody? Chwila po 18. urodzinach. Skóra, fura i komóra. Komóry nie było, ale kowbojki i swatch - a i owszem. Boże, jak ja się na ten piękny, kolorowy zegarek cieszyłam. Człowiek kiedyś z takich drobnych rzeczy miał niesamowitą radochę. Teraz dzieciakom trudno dogodzić. Zegarek mam gdzieś do dziś. Znajdę, to Wam pokażę. Piękny był. I to nie reklama, żeby nie było. Całuję mocno kochani. I cieszcie się nawet bzdurkami" - podpisała zdjęcie z młodości Kaźmierska.