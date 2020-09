Dagmara Kaźmierska jest "królową życia". Dziś docenia wszystkie jego momenty

Dagmara Kaźmierska to jedna z najbarwniejszych bohaterek programu "Królowe życia". Jej nietuzinkowy sposób życia, zamiłowanie do luksusu, humor, bezpośredniość i szczerość sprawiły, że fani show stacji TTV bardzo ją polubili.

Kaźmierska bawi widzów już od kilku sezonów . Choć, jak wspomina w ostatniej rozmowie z "Faktem", początkowo to jej syn starał się zostać aktorem i pracować przed kamerą, ale potencjał reżyser dostrzegł właśnie w niej.

Dagmara Kaźmierska "W łóżku z Oskarem" mówi o feralnym wypadku samochodowym

- (…) stwierdził, że skoro jestem taka szalona, to zrobi ze mną serial. Ja mówię: „Piotruś (Wąsiński – red.), czy ludzie będą chcieli oglądać taką staruchę i słuchać głupot?” A on na to, że tak. Więc powiedziałam, że trzeba jeszcze kogoś dobrać, bo nie każdy mnie polubi, musimy mieć innych bohaterów. I tak zaczęliśmy robić "Królowe" – wspomina w wywiadzie.