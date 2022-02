Czym TVN7 podpadł PiS-owi? Stacja czeka na koncesję, czas się kończy

Janusz Daszczyński, były prezes TVP, powiedział Wirtualnym Mediom: - Już się wydawało, że sytuacja wokół TVN Discovery się uspokoiła, ale nie. To zakrawa na śmieszność i ostatecznie kompromituje gremium KRRiT, a w szczególności osoby delegowane tam przez prezydenta RP. [to one stoją za dotychczasową odmową koncesji dla TVN7- red.]