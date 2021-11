Czym jeździ Natasza Urbańska? To niezwykle luksusowe auto

Natasza Urbańska jest związana z show-biznesem od blisko 30 lat. To osoba o wielu talentach – gra w teatrze muzycznym, śpiewa, tańczy, pojawia się też w filmach i serialach. To wszystko sprawia, że gwiazdę stać na życie bardziej luksusowe niż większość osób, czego dowodem jest to, jakimi autami porusza się po mieście.