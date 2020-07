Czy Morawiecki i Trzaskowski są po imieniu? Skąd ten ”Rafał”?

”Chciałem coś powiedzieć o Rafale” – mówił poufale premier Matuesz Morawiecki o kontrkandydacie Andrzeja Dudy. Dlaczego tak często politycy PiS mówią o Trzaskowskim per ”Rafał”.

W czasie słynnej debaty Donald Tusk – Jarosław Kaczyński w 2007 roku, ten drugi zaczął się na głos zastanawiać, jak ma się zwracać do szefa Platformy Obywatelskiej i posła RP.

Kaczyński mówił: - Panie Donaldzie… właśnie nie wiem, Donaldku, Donaldusiu…

Tusk: - Mów mi Donek.

Wygląda na to, że taktyka mówienia o oponencie po imieniu wróciła w 2020 roku.

W sieci można znaleźć kampanię Andrzeja Dudy i PiS-u wymierzoną w Trzaskowskiego pod hasłem ”Rafał, nie kłam”.

Premier Mateusz Morawiecki, w swoich wystąpieniach publicznych, gdy dyskredytuje kandydata PO, też często mówi o nim po imieniu.

W Chodzieży Morawiecki mówił: - Chciałem powiedzieć coś o Rafale. Otóż jest pan Rafał, Rafał zapominalski. Tak go nazwijmy.

Czy to przypadek? Co właściwie ma dać mówienie o przeciwniku politycznym po imieniu?

Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk: - W tej kampanii nie ma przypadków. Wszystko jest przemyślane. Nie sądzę, żeby premier i Rafał Trzaskowski byli po imieniu. Mówienie o nim per Rafał ma pokazać, że jest on rzekomo niedojrzały i chłopięcy. To celowa próba infantylizacji.

Zdaniem medioznawcy Macieja Mrozowskiego także chodzi o celowy zabieg:

- Ludzie PiS skracają w ten sposób dystans i sugerują, że dobrze znają Trzaskowskiego. ”Rafał, my cię znamy, no czego ty kłamiesz? Rafał, nie ściemniaj”. To jest bardziej perswazyjne niż ”Pan Rafał Trzaskowski kłamie”.

Wojciech Kardyś, specjalista ds. komunikacji internetowej: - Łatwiej obrażać Rafała niż pana Trzaskowskiego. Zwracanie się do kogoś per Pan, to wyraz szacunku. Poza tym hasło ”Rafał nie kłam” jest bardziej nośne niż ”Trzaskowski nie kłam”.

Co na to sztab Trzaskowskiego?