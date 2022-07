Czy "Brzydula" jest brzydka? Julia Kamińska zmierzyła się z "bodyshamingiem"

- Pamiętam, kiedy od ważnej osoby na planie usłyszałam, że "młoda gwiazda w rozmiarze 40 - to nie. 38 może jeszcze, ale 36 lepiej". Nosiłam wtedy rozmiar 40 właśnie, czasem 42. Bardzo się tym przejęłam, to kompletnie zmieniło moje podejście do własnego ciała – wyznała Julia w rozmowie z serwisem Onet Kultura.