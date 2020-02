"Cztery wesela" w Polsacie, czyli weselne bitwy o 25 tys. złotych

Przed ołtarzem piękne, dystyngowane o anielskich twarzach, a jakie bywają podczas oceniania konkurentek? Od 5 tygodni bohaterki "Czterech wesel" pokazują, że sympatie i sentymenty muszą iść na bok, gdy w grę wchodzi walka o tytuł najlepszej uroczystości weselnej. Ale czy wszystkie chwyty są dozwolone?

Z pozoru skromna Wioletta zawsze wyróżniała się z tłumu. Czy tak samo będzie z jej weselem? To wielce prawdopodobne! Planuje ślub "na bogato", w nowoczesnym stylu. Motywem przewodnim będzie kolor różowy. U Małgorzaty już sam ślub będzie wyjątkowy - odbędzie się w cerkwi prawosławnej, gdzie msza trwa aż 2 godziny! Następnie zaprosi na tradycyjne, duże wesele.

Diana lubi styl glamour i taki też będzie jej ślub. Zapewnia, że wśród gości pojawią się celebryci, a do tańca zagra popularny zespół. Aleksandra doszła do wniosku, że po urodzeniu dwójki dzieci przyszła pora na... ślub. Niestety, beztroskę zakłóca choroba - Aleksandra od roku walczy z nowotworem. Przygotowania do ślubu skutecznie pomagają jej odciągnąć myśli od stanu zdrowia.