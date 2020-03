Członek ekipy serialu "Next" zarażony koronawirusem. Przez kilka dni pracował z objawami

Mężczyzna z pozytywnym wynikiem badania na obecność koronawirusa przez 5 dni pozostawał w pracy. Władze Disneya, do którego należy studio Fox, przez ponad tydzień nie poinformowały swoich pracowników o zagrożeniu.

Jak podaje Variety, członek ekipy produkującej nowy serial stacji Fox "Next" jest zarażony koronawirusem. Od 29 lutego wykazywał niezdrowe objawy, mimo to pracował do 4 marca w studiu w Chicago.