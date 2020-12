Czarzasty bezlitośnie miażdży Dudę. Musicie to zobaczyć!

O Włodzimierzu Czarzastym zrobiło się głośno za sprawą incydentu, do jakiego doszło podczas Strajku Kobiet w Warszawie, kiedy Wicemarszałek Sejmu został zatrzymany przez policjanta. Polityk SLD twierdzi, że został "popchnięty na maskę samochodu, uderzony z tyłu w plecy i unieruchomiony". Druga wersja wydarzeń mówi, że przez Czarzastego funkcjonariusz miał trafić do szpitala z poważną kontuzją .

To wystarczyło, aby internet zalały memy z "bezlitosnym Czarzastym", w których 60-letni polityk urósł do rangi co najmniej Chucka Norrisa. I kiedy już myśleliśmy, że już nic lepszego nie zobaczymy, Czarzasty znów dał o sobie znać. Tym razem dając jednoosobowe show w Sejmie, kiedy dziennikarz poprosił go o skomentowanie słów Andrzeja Dudy na temat stoków narciarskich.