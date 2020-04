Hitowe anime dostępne za darmo. To prawdziwa gratka dla fanów klasyki animacji

"Czarodziejka z Księżyca" to anime, które śmiało można zaliczyć do klasyki gatunku. Fani serii ucieszą się, ponieważ jest już ona dostępna do obejrzenia zupełnie za darmo. Przedstawiamy szczegóły.

"Czarodziejka z Księżyca" (Materiały prasowe)