"Czarny ptak". To ostatnia rola niezapomnianego Raya Liotty

Początkowo Keene jest jednak tutaj trochę niczym Patrick Bateman z "American Psycho", facet o idealnym ciele, uśmiechu za milion zielonych i uroku osobistym przypominającym supermoc, ale od tamtego odróżnia go empatia. Ba, mało tego. "Czarny ptak" niekiedy zdaje się nawet przypominać hagiografię, a sam Keene nadczłowieka, lecz z drugiej strony nadaje to siły tym momentom, kiedy rzeczywistość chwyta go za gardło, przypominając, że jego życie nie należy już do niego.