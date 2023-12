Czabański twierdzi, że dojdzie do przejęcia mediów. "Ja się boję"

- Ja się boję, że ta niechęć do procedowania normalnego parlamentarno-prezydenckiego wynika z tego, że wcale nie chodzi o naprawę mediów publicznych, tylko chodzi o to, żeby je przejąć. Żeby nadawały to samo co TVN, Agora, Onet, Wirtualna Polska, żeby tu nie było innych narracji na rynku medialnym, żeby ludzie nie mieli wyboru. Żeby nie mogli też porównać argumentacji. Więc chodzi o to, żeby przejąć, a nie naprawić. Zrobić swoje i żeby było tak, jak za poprzedniego rządu, że mamy tylko jeden typ przekazu.