Cybill Sheperd. Plotki pogrzebały jej karierę

Cybill Shepherd, którą wielu kojarzy głównie z roli w serialu "Na wariackich papierach", ma za sobą lata prawdziwej sławy, ale i takie, podczas których nikt o niej nie pamiętał. Jedni nazywali ją "boginią" i zachwycali się jej urodą, drudzy twierdzili, że nie ma za grosz talentu i nie tylko nie potrafi grać, ale nawet poprawnie mówić. Najpierw zachwycano się jej charakterem i podejściem do życia, by później rozpuścić plotkę, że jest arogancką, irytującą i rozpieszczoną aktorką, z którą nie da się pracować.

Od wielu lat Shepherd grywa głównie w produkcjach telewizyjnych. Teraz obsadzono ją w roli nowego serialu komediowego stacji Showtime "I Love This For You".