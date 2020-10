"CSI: Kryminalne zagadki Miami": David Caruso sprawiał problemy na planie serialu?

David Caruso po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę, występując w serialu "Nowojorscy policjanci". Rola detektywa Kelly'ego przyniosła mu Złoty Glob i nominację do Emmy oraz umożliwiła karierę na dużym ekranie. Rolą u boku Roberta De Niro w filmie "Dziewczyna gangstera" zwrócił uwagę reżysera Barbeta Schroedera, który już wkrótce obsadził go w swoim filmie "Pocałunek śmierci". Do telewizji Caruso powrócił tytułową rolą w serialu "Michael Hayes", gdzie zagrał byłego policjanta teraz pracującego jako prokurator.