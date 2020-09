Córka zamieszkała z koleżanką. Żmijewski przygarnął je pod swój dach

Artur Żmijewski ma trójkę dzieci. Najstarsza z nich, 27-letnia Ewa, podobnie jak ojciec, wybrała karierę artystyczną . Co prawda nie zamierza zostać aktorką, ale jej miłość też ulokowana jest w świecie sztuki.

Przez wiele lat dziewczyna uczyła się muzyki w Stanach Zjednoczonych. Najpierw w Los Angeles College of Music a później w California Institute of the Arts. Od jakiegoś czasu również koncertuje.