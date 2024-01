Córka Przemysława Salety potrzebuje nerki. Poddaje się dializom

- Ma podobne jak ja podejście do życia. Nie na wszystko mamy wpływ, możemy czegoś chcieć, ale potem zdarza się coś i trzeba się temu poddać i nie narzekać. To, za co podziwiam Nicole, to to, że ona nigdy nie narzekała, że akurat jej się ta choroba przytrafiła, że tyle czasu spędziła w szpitalu i ma ileś ograniczeń. Choroba dziecka jest chorobą całej rodziny, bo martwią się wszyscy, angażują, starają pomóc. To najważniejsze - wyznał Przemysław Saleta.