Córka Kolendy-Zaleskiej była zbuntowana. Groziła, że się wyprowadzi

- Pamiętam, że kupiłam jej statek i powiedziałam: "Jak zjesz truskawki, to ci go dam". Niepedagogiczne, ale wierzyłam, że zadziała. Nie odniosło skutku. Podobnie było ostatnio z pomidorami, których również nie lubi. Mówię do niej: "Za każdy, zjedzony plasterek – sto złotych". Nie ruszyło jej. Twarda jest. Z domu wyprowadzała się już jako trzylatka. Stała na schodach i krzyczała: "Wynoszę się!". Powtarzając to za Goferem z "Kubusia Puchatka" - opowiedziała Katarzyna Kolenda-Zaleska.