Córka Gordona Ramsaya ujawnia. Była dwukrotnie napastowana

Holly w podcaście "21 & Over" podzieliła się swoją historią. Zaczęła od tego, że gdy poszła na studia, które uwielbiała, już po kilku miesiącach uderzyły ją objawy zespołu stresu pourazowego. Co prawda wtedy jeszcze nie wiedziała, co dokładnie się z nią dzieje i jaka będzie diagnoza lekarzy.