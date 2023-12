Córka Ewy Błaszczyk miała poważny dylemat. "Próbowałam zmienić imię i nazwisko"

Kolejny rodzinny dramat nadszedł kilka miesięcy po śmierci Janczarskiego - Ola zachłysnęła się tabletką, co doprowadziło do obrzęku mózgu i śpiączki. Matka i siostra do dziś walczą o jej zdrowie. Pomimo nieszczęść i dorastania w cieniu rodzinnych dramatów Marianna postanowiła nie poddawać się i sięgnąć po swoje marzenia.