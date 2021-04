Córka Agaty Mróz była gościem "Dzień Dobry TVN". Opowiedziała o fali hejtu, który się na nią wylał

Liliana Olszewska o nienawiści, z którą się spotkała

Do narodzin córki odniósł się także Jacek Olszewski. - Jeżeli miałaby wybierać, to dalej by tak wybrała, bo jeśli nie wiadomo co by było, jakby było inaczej. Zasugerowała się tym, co mówili lekarze. Jakby usunęła ciążę, to nie wiadomo, co by było, bo nie byłoby ani Lilki, ani Agaty, więc chyba najważniejsze jest to, co zostawimy po sobie - stwierdził były partner siatkarki.