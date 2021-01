Jego córka zdobyła się na szczerość. Opowiedziała o dzieciństwie

Córka Adama Małysza o początkach kariery taty

Okazało się, że czteroletnia Karolina, córka Adama Małysza, nie poznawała taty, kiedy wracał do domu. Bardzo przeżywała jego popularność. - Było mi ciężko z tym, że wszyscy zaczepiają tatę. Bałam się też go, bo go nie widywałam - wyznała dziewczyna. Trochę lepiej z karierą sportowca radziła sobie jego żona Izabela. - Adam rozdawał autografy przez dwie godziny, a ja robiłam zakupy - wyznała.