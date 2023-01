Coraz mniej kobiet w serwisach informacyjnych. Gawryluk komentuje

Gawryluk wyjaśnia: - Nie chodzi o to, że nie zapraszamy kobiet, bo oczywiście zapraszamy. Chodzi raczej o to, że kluczowe stanowiska w polskiej polityce zajmują mężczyźni: premier Morawiecki, prezes PiS Kaczyński, szef opozycji – Tusk, a do tego Hołownia, Kosiniak-Kamysz i Czarzasty. Musimy ich pokazywać.