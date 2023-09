"Continental: W świecie Johna Wicka". Na co to komu? Nawet Mel Gibson nic tu nie wskórał

Tam Winstona grał niezawodny Ian McShane. I szczerze mówiąc, nie widzę sensu, by przedstawiać widzom, co działo się w jego życiu w czasach młodości, która przypadała na lata 70. Młodego bohatera poznajemy jako kanciarza operującego w Londynie. Jednak jego brat Frankie okrada Cormaca, szefa Continentala, z cennego artefaktu, co sprowadza na nich obu ogromne kłopoty. Winston zostaje siłą przetransportowany do Nowego Jorku i musi zrobić wszystko, by pomóc bratu, z którym nie miał kontaktu od lat. W międzyczasie mamy jeszcze wątki-zapchajdziury z detektyw, która jest bardzo zainteresowana biznesami, jakie mają miejsce w hotelu.