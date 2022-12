Conan Kaźmierski zdjął koszulkę. Pochwalił się umięśnioną klatą

Przypomnijmy, że Dagmara Kaźmierska trafiła do programu "Królowe życia" po wyjściu z więzienia, w którym odsiadywała wyrok m.in. za sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Szybko stała się najpopularniejszą uczestniczką kontrowersyjnego show, które co prawda zniknęło już z anteny, ale gwiazda Kaźmierskiej nadal błyszczy.