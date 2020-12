Co znajduje się na obrazie "Dziwny ogród"? Pytanie i odpowiedź w "Milionerach

Tym razem uczestniczka tego odcinka "Milionerów" musiała się wykazać wiedzą w wielu dziedzinach. Padło pytanie o europejskie stacje metra, pytanie o botanikę, zoologię, a nawet obraz "Dziwny ogród" Józefa Mehoffera.

W 326. odcinku "Milionerów" naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadła Jolanta Glinka, z zawodu nauczycielka. W studiu kibicował jej mąż. Uczestniczka zdradziła, że razem marzą o podróżach, a wygraną kwotę - jeśli szczęście na to pozwoli - przeznaczą na wyprawę do Australii.

Pierwsze pytanie, które zaskoczyło samego Urbańskiego, jak potem przyznał, dotyczyło żółwi. "Jedyny naturalnie występujący w Polsce gatunek żółwia to?". Odpowiedzi, jakie można było wybrać, to:

A. żółw zielony

B. żółw błotny

C. żółw szylkretowy

D. żółw słoniowy

Poprawną odpowiedzią jest B - żółw błotny.

WYJAŚNIENIE: Obecnie jest to gatunek niezwykle rzadki, występuje w Polsce wyspowo. Pod powierzchnią wody może przebywać nawet do jednej godziny. Jest bardzo płochliwy, doskonale pływa, nurkuje, widzi oraz wyczuwa zbliżającego się intruza, stąd bardzo trudno go spotkać. Kiedy nie jest płoszony, lubi wychodzić z wody i wygrzewać się na słońcu. Zimuje zagrzebany głęboko w mule na dnie zbiornika wodnego przez około 5 miesięcy. Żyje kilkadziesiąt lat. Nazywany "żelazną babą".

Pierwsze poważniejsze "schody" zaczęły się przy pytaniu o to, w którym metrze stacje przypominają wnętrze jaskini. Odpowiedzi, jakie były do wyboru, to:

A. sztokholmskie

B. warszawskie

C. londyńskie

D. moskiewskie

Poprawną odpowiedzią jest A - metro sztokholmskie.

WYJAŚNIENIE: Do niedawna absolutnym numerem jeden pod względem liczby artystycznych stacji metra był Sztokholm. O tamtejszej podziemnej kolei mówi się, że to najdłuższa galeria sztuki na świecie. Każda ze 100 stacji ozdobiona jest dziełami 140 artystów, a część z nich wydrążona jest w skale. W zestawieniu doceniono stację Stadion.

Pytanie, które mogło sprawiać trudności, dotyczyło sztuki.

Na obrazie "Dziwny ogród" Józefa Mehoffera jeden element jest niedopasowany skalą i nastrojem do sielankowego dzieła. Co to takiego?

A. ukwiecona mogiła

B. monstrualna ważka

C. gnijące na drzewie jabłka

D. ludożercze kwiaty

Poprawną odpowiedzią jest B - monstrualna ważka.

"Dziwny ogród" Józefa Mehoffera pochodzi z 1903 roku, znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

"Dziwny ogród" Józefa Mehoffera

