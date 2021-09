Co za zdjęcie! Karolina Pajączkowska rozpaliła swoich fanów

Karolina Pajączkowska to dla wielu wizualny ideał. Teraz dziennikarka, kiedyś modelka. W 2011 roku reprezentowała Polskę na wyborach Miss Intercontinental, a w 2012 na Miss Exclusive of the World. Nic więc dziwnego, że jej fani ucieszyli się, gdy dołączyła do ekipy TVP Info - w końcu mogli ją dość często podziwiać na ekranie. A ona nie zawodzi, zawsze prezentuje się wręcz idealnie!