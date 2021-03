Nie pojawił się w programie TVP. Znamy powód

Pandemia nie daje za wygraną, choć wielu z nas niestety nauczyło się już bagatelizować zagrożenie. O tym, że sytuacja nie jest jeszcze opanowana, świadczy brak koncertów, dużych imprez, zamknięte kluby, bary, restauracje. Miesiące lockdownu dały w kość i przedsiębiorcom, i gwiazdom, i "zwykłym" obywatelom. Nie brakuje gwiazd, które latają co rusz na Zanzibar i do Meksyku, znudzone pandemiczną rzeczywistością w Polsce. Są jednak gwiazdy, które pandemię traktują "serio" i jedną z nich jest Krzysztof Krawczyk. Muzyk ani myśli o tym, by opuszczać swój dom.