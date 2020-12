Co warto obejrzeć w TV w nadchodzące święta? Tego nie można przegapić

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko spotkania z rodziną, barszcz, prezenty i choinka. W wielu domach nieodłączną tradycją jest także oglądanie TV. Czy to kątem oka, podjadając makowca, czy też rozsiadając się przed telewizorem w większym gronie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, stacje telewizyjne przygotowały swoje popisowe "dania". Gwarantujemy, w tym roku nie będziecie się nudzić.

Trzeba przyznać, że w tym roku stacje telewizyjne wyjątkowo postarały się ze świątecznym repertuarem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że 2020 r. nikogo nie rozpieszczał i tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne niż do tej pory. Przede wszystkim spędzimy je w mniejszym gronie i głównie w domach. A co za tym idzie, przed telewizorem. Zarówno TVP, jak i Polsat oraz TVN zadbały, aby przez te trzy wyjątkowe dni każdy znalazł coś dla siebie. Koncerty kolęd i świąteczne filmowe klasyki to nie wszystko, co zaproponują nam największe stacje. Sprawdźcie!

24 grudnia 2020 r. - co obejrzeć w telewizji?

Polsat, jak co roku, od samego rana zaprasza przed telewizory najmłodszych. Od godz. 7:55 do 12:30 fani bajek i animacji z pewnością znajdą coś dla siebie. Do wyboru będą mieli: "Kung Fu Panda: Święta, Święta i Po", "Smerfy: Opowieść wigilijna", "Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna", "Madagwiazdka", "Świętastyczne kolędowanie", "Pada Shrek" oraz film "Zawód: Święty Mikołaj".

Materiały prasowe "Pada Shrek" Źródło: Materiały prasowe

Ci, którzy lubią, jak podczas ostatnich przygotowań towarzyszą im kolędy i piosenki świąteczne, mogą włączyć TVP1 lub Polsat. To właśnie tam, od południa do godz. ok. 17:00 wyemitowane zostaną specjalne koncerty.

Prawdziwa walka o widza zacznie się jednak dopiero wieczorem. Każda ze stacji przygotowała coś wyjątkowego i oczywiście świątecznego. Polsat sięgnął po klasykę - "Kevina samego w domu" (20:00-22:15). TVN podobnie, jak co roku, wyemituje film "To właśnie miłość" z Hugh Grantem, Emmą Thompson, Alanem Rickmanem, Liamem Neesonem, Colinem Firthem oraz Rowanem Atkinsonem (20:05-22:50).

Materiały prasowe "To właśnie miłość" Źródło: Materiały prasowe

Z kolei TVP2 pokaże dwie świąteczne produkcje: "Ojciec rodziny" (20:10-22:25) oraz "Uratujmy święta" (22:25-0:00). Swoje propozycje ma również TVP1. Tu z kolei możemy wybierać między "Czekając na cud" (22:05-23:55) a komedią romantyczną "Przetrwać święta" (23:55-1:35).

25 grudnia 2020 r. - co obejrzeć w telewizji?

Ci, którzy w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wstaną bladym świtem, zdążą na koncert kolęd na Jasnej Górze (8:00-10:00 TVP1). Z kolei fani kultowych animacji, którzy w wigilię byli zbyt zajęci dekorowaniem choinki, będą mogli nadrobić takie hity jak "Artur ratuje Gwiazdkę" (7:30-9:35 Polsat), "Madagwiazdka" (10:05-10:30 Polsat) oraz "Pada Shrek" (10:30-11:15 Polsat).

AKPA "Kevin sam w domu" Źródło: AKPA

Macie już przesyt świętego Mikołaja, świątecznej atmosfery i słodkich komedii romantycznych? 25 grudnia przerzućcie się na TVN. Stacja najpierw wyemituje "Potop" (10:00-13:15), a później "Podróż do wnętrza Ziemi" (13:15-15:05) oraz "Ostatni smok" (15:05-17:20). A co robić wieczorem?

Gdy już wszyscy nałożymy sobie na talerz kolejną dokładkę sałatki jarzynowej i objedzeni zasiądziemy przed telewizorem, znów staniemy przed ważnym wyborem: co obejrzeć.

Materiały prasowe "Legalna blondynka 2" Źródło: Materiały prasowe

O godz. 21:00 TVP1 zaserwuje nam film dokumentalny "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie". Na siostrzanym kanale TVP2 zostaną wyemitowane dwie hitowe produkcje: druga część "Legalnej blondynki" (20:10-21:55) oraz "Gambit, czyli jak ograć króla" (21:55-23:35).

Zarówno TVN, jak i Polsat sięgną po fantastykę. Pierwsza stacja pokaże "Królewnę Śnieżkę i Łowcę" (20:05-22:45), a jej konkurent "Dziadka do orzechów i cztery królestwa" (20:00-22:10).

Materiały prasowe "Królewna Śnieżka i Łowca" Źródło: Materiały prasowe

26 grudnia 2020 r. - co obejrzeć w telewizji?

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, podobnie jak pierwszy, rozpocznie się od repertuaru dla najmłodszych. "Paddington" (9:30-11:10 TVP2), "W głowie się nie mieści" (9:00-11:00 TVN) i "Gdzie jest Nemo?" (11:00-13:20 TVN) to tylko niektóre propozycje.

Nieco starsi z pewnością docenią "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" (13:20-16:15 Polsat), "Ant-Mana" (16:15-18:50 Polsat) oraz "Masz wiadomość" z rewelacyjnymi rolami Meg Ryan i Toma Hanksa (15:05-17:25 TVN).

Materiały prasowe "Ant- Man" Źródło: Materiały prasowe

Ostatni świąteczny wieczór możemy spędzić albo w towarzystwie "Wybuchowej pary" (22:10-0:05 TVP2), albo Tony'ego Starka w 3. części "Iron Mana" (20:05-22:55 Polsat). Jeśli będziecie mieli jednak dosyć atrakcji, dobrym rozwiązaniem będą komedie romantyczne: "Dzień dobry, kocham cię!" z Barbarą Kurdej-Szatan i Pawłem Domagałą (21:15-23:00 TVP1) lub "Holiday" z Cameron Diaz, Kate Winslet i Judem Law (20:05-22:55 TVN).

27 grudnia, tuż po świętach, gratka dla fanów "Rolnik szuka żony". TVP1 wyemituje specjalny świąteczny odcinek programu, w którym dowiemy się, co słychać i jak wygląda życie par, których miłość narodziła się w poprzednich edycjach.

