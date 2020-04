Co w TV w weekend? Propozycje telewizyjne na wielkanocny weekend. Dużo dobrego w Telewizji WP

Maraton "1,2,3 Kabaret!": Wielka Sobota, 11.04., od 13:00 do 17:00, Telewizja WP

"Titanic: prawdziwa historia": Wielkanoc (niedziela), 12.04., godz. 18:00, Telewizja WP

Zatonięcie Titanica było największą katastrofą morską w historii i nadal fascynuje, właśnie wtedy, gdy zbliża się jej 100. rocznica. Ten dokument po raz pierwszy pokazuje, co wydarzyło się z punktu widzenia samego zabójcy: wody. To była masakra - 1517 pasażerów i załogi zginęło, gdy upadł luksusowy liniowiec. Wszyscy na pokładzie zostali oszukani przez wodę, przebiegłego i niepowstrzymanego zabójcę. Czasami skradał się niewidoczny, innym razem nieprzewidywalny. W oparciu o historie, raporty naocznych świadków, dramatyczne wywiady oparte na transkryptach katastrofa nabiera innego, niż do tej pory znaczenia…