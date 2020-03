Co w TV w weekend? Propozycje telewizyjne na weekend 28.02.-01.03. Dużo dobrego w WP TV

Telewizje starają się na weekend dać jak najlepsze propozycje i przyciągnąć przed ekrany jak najwięcej widzów. Przedstawiamy, co stacje TV przygotowały na przełom lutego i marca. Można spodziewać się różnorodnych programów i transmisji. Dużo dobrego będzie w WP TV.

Kuchenne rewolucje Gordona Ramsaya - odc. 8, sezon 6, piątek, 28.02., godz. 21:00, WP TV

"Top Gear" - odc. 3, sezon 18 - sobota 29.02., godz. 17:00, WP TV

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May zawiadują filmowaniem pościgu samochodowego do filmu "The Sweeney". Gościem odcinka będzie znany hollywoodzki aktor Ryan Reynolds. Nie zabraknie więc niesamowitych wyczynów, zwariowanych wyzwań i raportów specjalnych, ponieważ "Top Gear" realizowane jest z pasją, z humorem, a wnioski przekazywane są bardzo przystępnie. Nudno na pewno nie będzie!