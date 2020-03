Co w TV w weekend? Propozycje telewizyjne na weekend 13.-15.03. Dużo dobrego w WP TV

Telewizje starają się na weekend dać jak najlepsze propozycje i przyciągnąć przed ekrany jak najwięcej widzów. Przedstawiamy, co stacje TV przygotowały na najbliższy weekend. Można spodziewać się różnorodnych programów. Dużo dobrego będzie w WP TV.

"Brad i Angelina – niezwykła historia", niedziela, godz. 17:00, WP TV

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - piątek, godz. 20:05, Polsat

W pierwszym odcinku tanecznego show Polsatu nikt nie odpadł. Jednak najbliższy epizod będzie pod pewnym względem historyczny - pierwszy raz w historii odbędzie się on bez udziału publiczności w studiu. Mimo to gwiazdy i mistrzowie tańca dadzą z siebie na parkiecie absolutnie wszystko, by jak najbardziej zaimponować telewidzom. Kto okaże się najlepszy, a kto będzie musiał pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli? O tym przekonamy się już w piątkowy wieczór.